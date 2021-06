Dove vedere Uruguay-Cile, streaming e diretta tv in chiaro Copa America?

Questa sera alle ore 23 (le 18 locali) all'”Arena Pantanal” di Cuiabà (capitale dello stato del Mato Grosso) si disputerà il match Uruguay-Cile, valevole per la terza giornata del gruppo B della Copa America, in corso di svolgimento in Brasile. La “Celeste” in realtà ha giocato solamente una gara, ovvero quella contro l’Argentina persa 1-0 e si trova quindi ancora a zero punti, mentre “La Roja” ha ottenuto quattro punti grazie al pareggio 1-1 proprio contro “La Albiceleste” e il successo di misura (1-0) contro la Bolivia.

Dunque sarà un incontro molto importante per le due squadre che nella loro storia si sono sfidate per 51 volte con l’Uruguay avanti nettamente per 32-12 e sette pareggi; l’ultima gara si è giocata lo scorso 9 ottobre per le qualificazioni al Campionato del Mondo 2022, con vittoria 2-1 di Suarez e compagni. L’arbitro del match sarà il brasiliano Raphael Claus.

Uruguay-Cile, probabili formazioni

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Gonzalez, Gimenez, Godin, Caceres; Ocampo, Bentancur, Valverde, De La Cruz; Cavani, Suarez.

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Brereton, Vargas, Meneses.

Dove vedere Uruguay-Cile in tv e streaming

Il match Uruguay-Cile sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder); inoltre la gara di Copa America si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

L’incontro dell'”Arena Pantanal” sarà trasmesso in diretta streaming anche da Eleven Sports e per farlo bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.