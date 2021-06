La fase a giorni degli Europei è terminata, si attendono gli ottavi di finale, ai quali parteciperanno: Italia, Austria, Portogallo, Francia, Germania, Galles, Danimarca, Olanda, Repubblica Ceca, Belgio, Croazia, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Svezia e Ucraina. Gli ottavi si giocheranno tra il 26-28 giugno, intanto la Uefa ha stilato la sua classifica con i migliori undici giocatori. Agli Europei nella top 11 dell’Uefa c’è un solo italiano

La Uefa ha lanciato la sua migliore formazione, tra i giocatori che stanno disputando gli Europei. Nella squadra “perfetta” è stata rilevata la presenza di un unico giocatore della Nazionale italiana: Gianluigi Donnarumma. Donnarumma è il n.1 dei portieri. Tra i difensori Dumfries per l’Olanda, Laporte per la Spagna e il belga Meunier. In attacco l’ex romanista Schick (Repubblica Ceca), la star di Portogallo e Juventus Ronaldo e Depay (Olanda), fresco nuovo acquisto del Barcellona.

Gigio Donnarumma domani scenderà in campo a Wembley per difendere la sua Italia agli ottavi contro l’Austria. Una sfida non semplice per gli azzurri che, indubbiamente, proveranno a fare del loro meglio per onorare la maglia. Si spera che la formazione di Roberto Mancini possa trionfare e qualificare ai quarti, magari nei prossimi 11 best della Uefa ritroviamo qualche altro giocatore azzurro.