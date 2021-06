L’Italia, seppur con il cuore in gola, vola ai quarti di finale degli Euro2020 battendo l’Austria ai supplementari. Agli Europei Spinazzola è l’uomo in più degli azzurri. La gara contro l’Austria è stata ulteriore dimostrazione del valore di Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro a fine match è stato anche premiato come miglior giocatore della gara.

Europei, Spinazzola è l’uomo in più degli azzurri

La formazione di Foda è ben disposta sul rettangolo di gioco per tutto il tempo e ha studiato bene l’Italia, si vede, tant’è che impediscono agli azzurri di trovare gli spazi giusti per gli inserimenti e fare gol. Un solo giocatore della formazione di Roberto Mancini riusciva a penetrare il “muro” degli austriaci: Leonardo Spinazzola. Il giocatore della Roma dal primo all’ultimo minuto del match, con la tenacia giusta, fedele al suo compito di correre sulla fascia, smarcarsi, provarci, non è stato mai fermato dagli avversari.

Spinazzola è stato inarrestabile per 120 minuti di gioco, ed è anche l’assist-man del gol che ha portato l’Italia in vantaggio, il super gol messo a segno da Federico Chiesa. Un assist in diagonale che attraversa tutta la difesa, rendendo inutile il lavoro fatto fino a quel momento dall’Austria in fase difensiva. Un passaggio che mette tutti in ginocchio e porta l’Italia in vantaggio. Il giocatore della Roma è l’uomo in più di questa Nazionale, ha tutti i pregi degli azzurri e nessuno dei loro difetti. L’Italia ha raggiunto i quarti di finale degli Europei soprattutto per merito suo.

Oggi l’Italia conoscerà quale squadra dovrà affrontare tra Belgio-Portogallo. Le due formazioni si affronteranno oggi e la vincente sarà l’avversario degli azzurri. La gara dei quarti di finale è prevista per venerdì 2 luglio 2021.