Final Six, Juventus-Empoli: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere campionato Primavera 1

Oggi alle ore 19 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo (Modena) sarà in programma il match Juventus-Empoli, valevole per le Final Six del campionato Primavera 1 che in questa stagione ha visto la squadra bianconera di Andrea Bonatti classificarsi al terzo posto con 57 punti (insieme a Sampdoria e Inter, ma sotto per la classifica avulsa), mentre quella azzurra di Antonio Buscè al sesto, con 49 punti.

In questa stagione nelle due sfide di campionato i piemontesi hanno vinto all’andata in trasferta 2-0, invece nel ritorno di Torino, pareggio per 1-1. L’arbitro della sfida sarà Claudio Panettella di Gallarate (Varese), coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia (Salerno) ed Emanuele Bocca di Caserta, quarto uomo ufficiale Stefano Nicolini di Brescia.

Ricordiamo che in caso di parità al termine della gara, si qualifica alla semifinale (contro la Sampdoria) la squadra meglio classificata al termine della prima fase, ovvero la Juventus (non è previsto lo svolgimento dei tempi supplementari né l’esecuzione dei calci di rigore). La vincente tra piemontesi e toscani, domenica 27 giugno affronterà in semifinale l’Inter (ore 18).

Juventus-Empoli, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Verduci; Mulazzi, Omic, Miretti, Turicchia; Soule, Sekulov.

EMPOLI (4-4-2): Hvalic; Donati, Pezzola, Siniega, Rizza; Belardinelli, Asllani, Fazzini, Baldanzi; Ekong, Lipari.