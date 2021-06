Final Six, Roma-Atalanta: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere campionato Primavera 1

Oggi alle ore 19 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo (Modena) sarà in programma il match Roma-Atalanta, valevole per le Final Six del campionato Primavera 1 che in questa stagione ha visto la squadra giallorossi di Alberto De Rossi classificarsi al quarto posto con 55 punti, mentre quella bergamasca di Massimo Brambilla al quinto, con 52 punti.

In questa stagione le due formazioni si sono affrontate il 17 ottobre nella capitale con vittoria della Roma con un rotondo 4-0 e poi a Bergamo il 17 aprile (1-1 il finale). L’arbitro della gara sarà Daniele Perenzoni della sezione A.I.A. di Rovereto (Trento), coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, quarto uomo ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Napoli).

Ricordiamo che in caso di parità al termine della gara, si qualifica alla semifinale (contro la Sampdoria) la squadra meglio classificata al termine della prima fase, ovvero la Roma (non è previsto lo svolgimento dei tempi supplementari né l’esecuzione dei calci di rigore).

Roma-Atalanta Primavera, probabili formazioni

ROMA PRIMAVERA (3-4-2-1): Mastrantonio; Tripi, Evangelisti, Ndiaye; Tomassini, Milanese, Tahirovic, Oliveras; Bamba, Zalewski; Afena-Gyan.

ATALANTA PRIMAVERA (4-2-3-1): Dajcar; Ghislandi, Scanagatta, Scalvini, Ceresoli; Gyabuaa, Oliveri; Kobacki, Cortinovis, Renault; Italeng.

Dove vedere Roma-Atalanta Primavera

Il match Roma-Atalanta valevole le Final Six del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 19), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.