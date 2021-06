Francia-Galles streaming e diretta tv Mediaset? Dove vedere amichevole 2 giugno

Il match Francia-Galles, valido come amichevole internazionale, si gioca oggi mercoledì 2 giugno alle ore 21.05 allo Stade de Nice di Nizza. I padroni di casa, campioni del mondo in carica, hanno l’occasione per testare la condizione in vista dell’inizio dei prossimi Europei. La nazionale di Deschamps è inserita nel gruppo F con Germania, Portogallo e Ungheria. Gli ospiti hanno recentemente cambiato allenatore, ora la guida tecnica è affidata a Robert Page, e parteciperanno alla rassegna continentale nel gruppo A con Italia, Turchia e Svizzera. L’arbitro della sfida sarà il portoghese Luis Godinho, coadiuvato dagli assistenti Andrè Campos e Rui Texeira, quarto uomo Iancu Ioan Vasilica. Nel ranking Fifa, la Francia si trova al secondo posto, il Galles invece al diciassettesimo. Nei cinque precedenti in gare ufficiali tra le due nazionali si registrano quattro vittorie dei galletti e un pareggio.

Le probabili formazioni di Francia-Galles amichevole

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembé, L. Hernandez; Tolisso, Rabiot, Pogba; Mbappé, Benzema, Griezmann.

GALLES (3-4-3): Ward; Rodon, Lockyer, Mepham; Gunter, Ramsey, Morrell, N. Williams; Bale, Moore, James.





Dove vedere Francia-Galles amichevole, streaming gratis e diretta tv Mediaset?

Il match Francia-Galles non sarà visibile né in diretta tv né in diretta streaming sul territorio italiano. Gli appassionati potranno seguire la sfida sui canali televisivi dei due paesi tramite parabola o tramite gli aggiornamenti live sul web. Mediaset trasmetterà Inghilterra-Austria sul canale 20.