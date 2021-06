Gp di Baku il giorno dopo: la rinascita di Sebastian Vettel. I commenti dai box dei protagonisti. Classifiche e distacchi

Vince Sergio Perez davanti al redivivo Vettel ed al sorprendente Gasly. Le Ferrari di Leclerc e Sainz giungono al 4º ed 8º posto. Verstappen esce di scena sul finale ed Hamilton non ne approfitta perchè termina 15º dopo un clamoroso errore nella ripartenza. Punti anche per Alonso e Tsunoda. Primo punticino per Raikkonen (Alfa Romeo), 10º davanti allo sfortunato Giovinazzi (11º).

Colpo di scena nel finale del Gp di Baku, dove Verstappen (prima dell’incidente) era leader indiscusso fino a 4 giri dal termine; il sinistro dell’olandese provoca l’innalzamento della bandiera rossa da cui ne consegue una nuova partenza per gli ultimi 2 giri. Al via Lewis Hamilton, nel tentativo di superare Perez, sbaglia traiettoria e consegna la vittoria al messicano della Red Bull.

Al secondo posto arriva un rinato Sebastian Vettel che si aggiudica il titolo di miglior pilota della giornata, in quanto era partito dall’ 11ª posizione fino a sfiorare la vittoria. Per il tedesco è una grandissima rivincita personale su tutti e sopratutto sulle Ferrari di Leclerc e Sainz. Il podio dimostra il valore assoluto dell’ex Campione del Mondo, che vide messe in discussione le sue qualità nell’ultimo periodo di Maranello, quando, invece, le colpe erano tutte a carico della scuderia.

Anche il terzo posto di Gasly, seppur frutto di combinazioni fortuite, ha dell’incredibile, perchè ottenuto (con merito) con l’Alpha Tauri che di certo non è superiore alle rosse, almeno sulla carta, quindi la domanda è: possibile che in casa Ferrari la vergogna non abbia mai fine?

Certamente il 4º ed 8º posto dei ferraristi permette loro di scavalcare al terzo posto nella classifica costruttori la McLaren, ma non si può continuare ad accontentarsi delle briciole lasciate dalle Mercedes e dalle Red Bull.

L’illusione della pole position di sabato è durata appena 7 giri. Purtroppo la dipartita prematura di Sergio Marchionne ha creato un vuoto organizzativo incolmabile fino ad ora.

I commenti in breve dei protagonisti

Sergio Perez: sono felicissimo di aver vinto questa gara pazza. Mi dispiace molto per Max, meritava il successo e per il nostro team sarebbe stato incredibile fare la doppietta. Questa vittoria per me rappresenta comunque una grande iniezione di fiducia per il futuro.

Sebastian Vettel: ho gestito bene le gomme in avvio ed avevo un bel passo gara. E’ stata una grande giornata, anche se c’è voluto del tempo per tornare sul podio, adesso mi sento al settimo cielo. Grazie al mio team che mi ha messo a disposizione una macchina settata alla perfezione.

Gasly: fine settimana incredibile. Con Leclerc ho dovuto tirare fuori i gomiti, ma alla fine sono riuscito a salire sul podio e ringrazio tutto lo staff dell’Alpha Tauri.

Leclerc: nella seconda partenza ho visto un buco, ho provato a superare Gasly e non ci sono riuscito. Ho voluto evitare di correre troppi rischi. Non possiamo essere contenti del 4º posto e allo stesso tempo non dobbiamo scoraggiarci: se guardiamo il nostro ritmo gara, non è che siamo poi cosi lontani dalle prime. Le vittorie arriveranno prima o poi.

Sainz: non proprio una bella giornata per me. Ho commesso l’errore quando le gomme non erano ancora in temperatura ed il mio passo non è stato altrettanto veloce come nelle qualifiche.

Hamilton: durante la ripartenza ho spinto il tasto sbagliato che blocca i freni e di conseguenza sono andato dritto e fuori traiettoria. Errore duro da accettare.

Ordine d’arrivo:

1) Sergio Perez

in 2h 13‘ 36” (137.440 km/h)

2) Vettel a 1″385

3) Gasly a 2″762

4) Leclerc a 3″828

5) Norris a 4″754

6) Alonso a 6″382

7) Tsunoda a 6″624

8) Sainz a 7″709

9) Ricciardo a 8″874

10) Raikkonen a 9″576

Classifica piloti:

Verstappen 105 punti

Hamilton 101 p.

Perez 69 p.

Norris 66 p.

Leclerc 52 p.

Bottas 47 p.

Sainz 42 p.

Gasly 31 p.

Vettel 28 p.

Ricciardo 26 p.

Alonso 13 p.

Ocon 12 p.

Stroll 9 p.

Tsunoda 8 p.

Giovinazzi 1 p.

Raikkonen 1 p.

Classifica costruttori

Red Bull 174 punti

Mercedes 148 p.

Ferrari 94 p.

McLaren 92 p.

Alpha Tauri 39 p.

Aston Martin 37 p.

Alpine 25 p.

Alfa Romeo 2 p.