Il tipster Kristian Pengwin in rampa di lancio a Euro 2021: ecco Vamos a Bailar

Un nuovo interessante singolo in occasione dei prossimi campionati europei. Il noto tipster ed esperto di scommesse Kristian Pengwin, per tutti il Pinguino Vincente, fa sul serio anche nella musica. Arriva in questi giorni il nuovo singolo Vamos a Bailar, una canzone in cui lo sport e il calcio diventano elemento di unione per tutte le generazioni. Star dei pronostici sportivi, di recente ospite a Tiki Taka guidato da Piero Chiambretti su Italia 1 e volto noto del canale sportivo Sportitalia, Kristian Pengwin (l’ex Pinguino Sbancatore) dopo il successo di due anni fa con il singolo “Che t’avevo detto” (1,6mln di views su Youtube) vuole continuare a far sognare ad occhi aperti anche tramite il suono e il ritmo della musica. Vamos a bailar vuole candidarsi per il titolo di tormentone estivo 2021: sarà disponibile dal 4 giugno in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali e streaming, si candida infatti a diventare il tormentone di Euro 2020. “Chiudo gli occhi e sogno un’estate di allegria, libertà e spensieratezza, gioie e felicità da condividere insieme. Il calcio è soltanto una scusa per esprimere una certa voglia di evadere“, è questo il grido di battaglia di Pengwin il Pinguino Vincente che presto farà sbizzarrire tutti con i suoi pronostici per Euro 2021. L’Italia di Mancini debutterà venerdì 11 giugno nel match di inaugurazione degli europei. Fare bene al campionato europeo è l’imperativo assoluto di mister Mancini. Vincere è il sogno del popolo nazionale. Buona fortuna a te, Mancio, e i tuoi boys.