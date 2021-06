Affare fatto con l’Inter, acquistato il nuovo portiere: comunicato ufficiale dalla società nerazzurra. L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Alex Cordaz, portiere italiano, arriva dal Crotone, classe 1983.

Inter, acquistato il nuovo portiere: Alex Cordaz

Alex Cordaz è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere ex Crotone ha firmato un contratto con la società nerazzurra fino al 30 giugno 2022. Per lui è un ritorno, infatti Alex ha vestito la maglia nerazzurra dal 2003 al 2005, andando poi allo Spezia. Non solo, Cordaz è cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Con la prima squadra ha soltanto una presenza, datata 4 febbraio 2004. Per l’estremo difensore è stata l’unica partita ufficiale in maglia interista nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: Toldo viene espulso e, al 19′ della ripresa, maglia numero 71, fa il suo debutto, subentrando ad Alvaro Recoba.

L’Inter ha ufficializzato tutto con un comunicato sul proprio sito web, il quale recita: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo dal Crotone di Alex Cordaz: il portiere classe 1983, cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, dove in tre stagioni ha conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Cup, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. #WelcomeAlex”.

Il nuovo portiere dell’Inter sarà molto utile soprattutto in fase Champions League. Cordaz, 38 anni, ha una lunga esperienza tra i pali.