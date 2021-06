Inter-Empoli Primavera streaming gratis e diretta tv Sportitalia? Dove vedere Final Six

Inter-Empoli Primavera, la squadra di Madonna a caccia della finale. Dopo aver concluso il campionato al secondo posto a 57 punti a parimerito con la Sampdoria, i baby nerazzurri si sono qualificati di diritto alle semifinali. La squadra di mister Madonna affronta i toscani di Buscè che hanno battuto a sorpresa la Juventus nei quarti di finale. La sfida è stata decisa dalle reti di Ekong e Bozhanaj. Il match Inter-Empoli Primavera, valido come semifinale della Final Six 2021, si gioca domenica 27 giugno alle ore 18 nello stadio Ricci di Sassuolo. Chi vince affronterà in finale una tra Sampdoria e Atalanta.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli Primavera semifinale Final Six

INTER (3-5-2): Stankovic; Moretti L., Kinkoue, Sottini; Zanotti, Boscolo Chio, Sangalli, Wieser, Vezzoni; Satriano, Oristanio.

EMPOLI (4-4-2): Hvalic; Donati, Siniega, Fradella, Rizza; Asllani, Fazzini, Belardinelli, Baldanzi; Ekong, Lipari.



Dove vedere Inter-Empoli Primavera 1 Final Six, streaming gratis e diretta tv Rai o Sportitalia?

Il match Inter-Empoli, valido come semifinale della Final Six del campionato Primavera 1, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. L’emittente dedicata allo sport detiene i diritti della competizione. Gli appassionati potranno seguire la sfida anche in streaming gratuito sul sito di Sportitalia e sull’app ufficiale dipsonibile su mobile e tablet.