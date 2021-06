L’attaccante argentino dei nerazzurri torna di moda in Spagna, sponda blaugrana. Con l’inizio del calciomercato sempre più vicino, arriva l’offertona all’Inter, il Barcellona offre 55 milioni per Lautaro più un giocatore. La società del Gruppo Suning non avrebbe piacere di vendere l’attaccante, ma sarà una di quelle mosse spinte dalla necessità di fare cassa, così come per Hakimi.

Inter, il Barcellona offre 55 milioni per Lautaro

La squadra catalana non smette di osservare possibili obiettivi di mercato e segue da tempo diversi giocatori che sono di grande interesse per questo club. Lautaro Martinez è stato più volte vicino al club spagnolo, senza mai andare in porto nessuna trattativa. Prima di approdare ad Appiano Gentile l’ex Racing stava per firmare proprio con i catalani. L’attaccante 23enne dell’Inter che oggi viene inserito ancora una volta nell’agenda del Barça, così come riporta il quotidiano Sport. E per di più, i catalani avrebbero già una strategia per affrontare il loro acquisto.

Il Barcellona avrebbe intenzione di mettere sul piatto dei nerazzurri anche un giocatore. Si tratterebbe di Emerson Royal, da poco ingaggiato dal Real Betis e che ha suonato come il sostituto di Achraf nella squadra italiana. Questo è il nome del giocatore scelto per abbassare il prezzo. Economicamente poi, si parla addirittura di un’offerta da 55 milioni di euro più il terzino brasiliano pur di portare l’attaccante argentino in blaugrana.

Non sembra un’operazione semplice da portare al termine, gli spagnoli ci provano, l’Inter non cederà facilmente ad abbassare così tanto il prezzo del suo bomber, anche se l’idea di Emerson Royal potrebbe cambiare le scene.