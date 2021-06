La Vecchia Signora da domani inizierà a prendere una nuova forma, cambiamenti in arrivo anche nel gruppo di lavoro. Un’entusiasmante novità vedremo nella Juventus, nello staff di Allegri torna anche Barzagli. L’ex difensore centrale bianconero era già parte dell’organico durante l’era di Sarri. Con il lockdown e l’inserimento di Andrea Pirlo aveva momentaneamente abbandonato.

Un ruolo, d’altro canto, già ricoperto da Barzagl che, nelll’unica stagione di Maurizio Sarri alla Juve, voluto proprio dai vertici della Continassa, ha vissuto diversi mesi a supporto dell’ex tecnico bianconero. Dunque, nello spogliatoio potrebbe ricongiungersi la famosa BBC, il trio formato da Bonucci, Barzagli e Chiellini. Con il ritorno di Allegri dovrebbe riconfermarsi anche Chiellini, come giocatore. Andrea Barzagli è stato un leader nello spogliatoio e la sua presenza potrebbe influire positivamente in tanti modi.

Domani l’allenatore livornese sbarcherà alla Continassa per la prima volta da quel maggio 2019 e in agenda c’è un incontro con i dirigenti per fissare le strategie. Non solo a livello di mercato, ma anche per lo staff e i lavori nel ritiro estivo per costruire la nuova Juve. Il ritorno di Barzagli nello staff di Allegri è abbastanza concreto, nelle prossime giornate si potranno avere maggiori conferme. Sembra che il tecnico voglia affidarsi anche a Barzagli oltre che al suo gruppo di lavoro storico: dal vice Marco Landini al preparatore atletico Simone Folletti, passando per i collaboratori Aldo Dolcetti e Maurizio Trombetta.