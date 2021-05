Kosovo-San Marino, streaming e diretta tv? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Fadil Vokrri di Pristina si disputerà l’amichevole internazionale Kosovo-San Marino con le due Nazionali che si affronteranno per la prima volta nella loro storia. I padroni di casa tornano in campo dopo la doppia sconfitta di fine marzo subite nelle qualificazioni Mondiali contro Svezia e Spagna rispettivamente per 3-0 e 3-1 e ovviamente cercheranno di vincere tra le mura amiche. Per questo match e per quello del prossimo 4 giugno contro Malta (a La Valletta), il ct svizzero Bernard Challandes ha convocato gli “italiani” Ujkani e Vojvoda del Torino, Rrahmani del Napoli e Muriqi della Lazio.

La “Serenissima” (questo il soprannome della squadra del tecnico italiano Franco Varrella) come al solito cercherà di fare una partita dignitosa dopo la netta sconfitta di venerdì scorso alla Sardegna Arena contro l’Italia. Nella sua storia ha ottenuto una sola vittoria e sei pareggi; la stella della squadra è il centrocampista Filippo Berardi, classe ’97 ala destra della Vibonese e ultimo marcatore della storia di San Marino (in gol contro il Kazakistan il 16 novembre 2019). Altri due giocatori sono militanti nella Serie C italiana, ovvero il portiere Elia Benedettini e l’attaccante Nicola Nanni, entrambi al Cesena.

Dove vedere Kosovo-San Marino, amichevole internazionale

Al momento l’amichevole Kosovo-San Marino, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle Nazionali.