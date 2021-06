La Fiorentina annuncia Vincenzo Italiano come nuovo tecnico

Alla fine è arrivata l’ufficialità: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina, che potremmo dire il secondo in un mese dopo l’improvviso divorzio con Gennaro Gattuso.

A darne l’annuncio è la stessa società viola del patron Commisso che ha lasciato un comunicato: “La Fiorentina comunica che Vincenzo Italiano è il nuovo tecnico della prima squadra. L’accordo prevede una durata biennale fino al 2023 con un’opzione per il terzo anno. La presentazione ai tifosi e ai media avverrà nelle prossime settimane. La società porge il benvenuto al mister augurandogli buona fortuna per la sua nuova avventura col club gigliato.”

Freddo comunicato dello Spezia, ricordando che meno di un mese fa aveva rinnovato il contratto allo stesso Italiano (autore della storica promozione in Serie A e della salvezza ottenuta lo scorso campionato). “Lo Spezia Calcio comunica di aver chiuso il rapporto di lavoro con Vincenzo Italiano e il suo staff tecnico”. Nemmeno i tifosi aquilotti hanno gradito questo “cambio di programma“, lasciando uno striscione polemico nei confronti del loro ex allenatore: “A Spezia solo uomini veri“.

Fulmine a ciel sereno per la società ligure che ora dovrà cercare un sostituto in tempi abbastanza brevi, con il ritiro che si sta avvicinando: si fanno i nomi di Giampaolo, Venturato, Tedesco e Maran, ma per ora restano solamente dei sondaggi. Per quanto riguarda i viola, dopo una pausa turbolenta, è tempo di concentrarsi sul mercato.