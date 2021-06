La Roma di Mourinho prende forma: le ultime novità tra arrivi e partenze

La Roma di Mourinho prende forma, il tecnico portoghese ha intenzione di mettere su quanto prima il proprio organico ed iniziare la preparazione tra meno di un mese. Non si perde tempo con lo Special One, dal primo luglio ha intenzione di preparare la sua squadra ad affrontare la stagione che verrà.

La Roma di Mourinho prende forma: le novità in arrivo

Le novità messe a punto dal nuovo tecnico riguardano ogni reparto. Per quanto riguarda la porta, Mou sta valutando chi mettere tra i pali fra Alphonse Areola, filippino del Fulham in prestito dal Paris Saint-Germain. Non solo Areola, in lista ci sono anche Yann Sommer, svizzero di 32 anni in forza al Borussia Mönchengladbach e Juan Musso, 27 anni, portiere argentino dell’Udinese.

Nelle ultime ore è spuntato il nome di Sergio Oliveira del Porto per il centrocampo e il 28enne dell’Arsenal Granit Xhaka. Il nome che impazza nelle ultime ore è quello di Teun Koopmeiners, il centrocampista dell’AZ sembra vicino alla firma con i giallorossi. Infine, sembra non dispiacere, ma molto in voga, il nome di Jerdy Schouten, calciatore olandese, centrocampista del Bologna di appena 24 anni.

Per l’attacco della Roma non si molla l’idea di Andrea Belotti, l’attaccante del Torino, conteso anche con il Milan, potrebbe indossare la maglia della formazione capitolina la prossima stagione, c’è da capire se Cairo ha intenzione di cedere il suo “gioiello”. In alternativa ci sarebbe anche André Silva, l’attaccante spagnolo che abbiamo visto giocare tra le file del Milan nel 2019, ma che è passato all’Eintracht Francoforte. Il portoghese è utile non solo come attaccante, ma potrebbe essere utilizzato anche come centrocampista offensivo. Infine, nella lista degli arrivi c’è anche il nome di Alexander Isak, 21enne svedese della Real Sociedad.

La lista dei giocatori in uscita è folta quanto quella dei possibili arrivi, così come riporta Corriere dello Sport. Mourinho non riuscirà a trovare spazio per molti giocatori nel suo progetto con la Roma. Edin Dzeko è sul mercato, così come Alessandro Florenzi che potrebbe non essere riscattato dal PSG, ma dovrà trovare un’altra sistemazione. A centrocampo ai saluti anche a Villar, Nzozi, Diawara e Darboe. In attacco non ci sarà più spazio neanche per Under e Kluivert.