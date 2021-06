Lazaro firma l’inno austriaco per Euro 2020

Valentino Lazaro ha composto quello che sarà l’inno austriaco per gli Europei 2020. Con la collaborazione dell’artista musicale Meydo, è stato lanciato il brano “Immer Wieder” che guiderà l’Austria in questa occasione.

Giocatore ma anche compositore: una canzone per la sua Austria

L’austriaco Lazaro, di proprietà dell’inter ma in prestito per l’ultima stagione al Borussia Moenchengladbach, giocherà gli Europei, che avranno inizio quest’oggi, insieme alla sua nazionale. Per l’occasione il giocatore, da sempre appassionato di musica, ha composto l’inno che accompagnerà la nazionale austriaca per tutta la durata di Euro 2020.

Il brano porta il titolo “Immer Wiedere” ed è stato composto con la collaborazione del musicista Meydo. Lazaro si è così espresso sui motivi della scelta di questo artista: “Conosco Meydo da molto tempo, perché veniamo entrambi da Graz. Abbiamo parlato spesso di un progetto del genere. Adesso era il momento giusto e avevamo l’idea giusta”.

Lazaro ha anche spiegato a chi si rivolge questo brano e cosa vuole rappresentare per lui e per tutta la sua squadra, un brano per i tifosi dell’Austria, che non potranno tifare la loro nazionale dal vivo: “Purtroppo molti di loro non possono guardare le nostre partite in diretta allo stadio e non possono essere con noi. Ci mancherà tanto in questo torneo. Con la nostra canzone vogliamo portare i tifosi in Austria nel giusto umore. Spero che la canzone piaccia e vada bene anche per la squadra. I primi feedback sono stati molto positivi.“