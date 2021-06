Le parole di Quartararo: “Durante la pausa mi allenerò a golf”

Le parole di Quartararo nell’intervista all’agenzia di stampa francese AFP spaziano tra il serio e il faceto. El Diablo spiega che cinque settimane di pausa estiva sono troppo lunghe ma ne approfitterà per allenarsi così da tornare più competitivo alla prossima gara in programma per il 15 agosto. Il pilota ha commentato la rottura di Vinales con la Yamaha. Nell’intervista, inoltre, scherza sui suoi tiri a golf e sugli sfottò a Valentino Rossi durante la partita Italia- Austria.

Le parole di Quartararo: “Essere primo mi motiva sempre di più”

Sono arrivate le vacanze anche per i piloti della Moto GP, dopo la gara di domenica ad Assen, si ritornerà in pista in Austria il 15 agosto. Per il pilota francese la pausa è troppa lunga. Le parole di Quartararo sono state: “Arrivano proprio nel mio miglior momento, cinque settimane sono un po’ lunghe, ma non mi faranno perdere il mio stato d’animo, la motivazione di guidare e di migliorare. Vedere che siamo ben piazzati in classifica mi motiva sempre di più“.

Dopo la vittoria nell’ultima gara, Quartararo ha commentato la sua prima parte di Motomondiale: “Non mi aspettavo così tanto, ma non guardo al passato, solo al futuro, voglio lottare per le vittorie, i podi e per un traguardo finale finale positivo“. El Diablo ha parlato, anche, della rottura tra Vinales e la Yamaha: “L’addio non mi coinvolge emotivamente, professionalmente è un peccato, Maverick è molto veloce e tante volte in questa stagione mi ha spinto oltre i miei limiti“.

Quartararo il simpaticone tra tiri a golf e scherzi a Valentino Rossi

Il pilota francese durante l’intervista ha avuto modo anche di scherzare e ha spiegato il motivo dei tiri a golf dopo la vittoria ad Assen. Quartararo ha detto: “L’idea è nata perché la scorsa settimana ci abbiamo giocato tutti i giorni con Sam Lowes e Tony Arbolino. Quando vedo Tom Maubant, il mio assistente, con la mazza da golf è sempre festa É lui che ha inventato questo bel momento, ridiamo sempre insieme. Colpire una pallina sull’ asfalto in Olanda non era facile come su un prato, specie perché ero senza fiato dopo la gara e la palla non era in posizione rialzata. Ma mi migliorerò, farò dei bei video e ci proverò anche dal vivo“.

Anche i piloti di Moto GP seguono con trepidazione gli Europei. É il caso di Valentino Rossi, vittima di uno scherzo di Quartararo. El Diablo ha raccontato: “Seguo tutte le patite. Valentino e i ragazzi dell’Academy avevano il camper vicino al mio. Durante la partita facevamo gli scherzi con Maubant e Arbolino: ogni volta che l’Austria aveva un’occasione urlavamo tutti forte, è stato divertente. L’Italia si è qualificato dopo i tempi supplementari, per cui a mezzanotte e mezza cercavo di dormire, ma alcuni ragazzi dell’Academy festeggiavano e facevano ancora rumore. Avevano una voce squillante ma io non potevo lamentarmi. E chissà cosa sarebbe successo se si fosse giocata Francia- Svizzera…“