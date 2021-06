Primavera 1, andata play-out: Lazio-Bologna 1-1

Lazio e Bologna chiudono sull’1-1 la gara d’andata dei play-out del campionato Primavera 1 disputata al “Mirko Fersini” di Formello. Risultato di parità sancito dalle reti nel primo tempo di Shehu per i padroni di casa al 29’ e di Vergani per gli ospiti al 39’. La sfida di ritorno è prevista, a campi invertiti, per martedì 29 giugno.

Buon avvio di gara della Lazio che al 5’ va vicina al bersaglio con una conclusione di poco a lato di Castigliani da fuori area. I biancocelesti, maggiormente intraprendenti, cercano senza fortuna la via della rete al 7’ con un rasoterra di Novella che attraversa tutto lo specchio della porta ospite ed al 16’ con una battuta mancina dal limite di Shehu troppo debole per impensierire Molla. Il Bologna si fa vedere in contropiede al 22’ con Ruffo Luci che si vede deviare sul fondo da Franco un suo potenzialmente pericoloso tentativo da fuori area.

L’equilibrio viene meno al 29’ con il vantaggio della Lazio: una conclusione a rete di Moro sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Novella si trasforma in un assist per Shehu pronto ad insaccare da pochi passi. I padroni di casa insistono. Al 37’ Castigliani, servito sotto misura da Moro, non riesce a dare potenza alla sua battuta consentendo una presa a terra a Molla. Due minuti più tardi, complice una pessima disposizione della retroguardia biancoceleste, arriva il pareggio del Bologna. Ruffo Luci, dopo aver controllato con il petto al limite un lancio dalle retrovie di Arnofoli serve un pallone invitante a Vergani freddo nel trafiggere Pereira con un preciso diagonale da destra.

La ripresa, giocata a ritmi più bassi, non offre spunti di cronaca sino al 56’ quando una potente conclusione dalla distanza di Bertini sorvola la traversa della porta rossoblu. Nel prosieguo del match la compagine di Calori non riesce più a proporsi in fase offensiva con l’incisività palesata quantomeno a sprazzi nel corso della prima frazione. Il Bologna si limita a controllare le iniziative degli avversari che non vanno al di là dei tentativi sul fondo di Castigliani (74’ e 77’) e di Franco su punizione (82’). Alla Lazio resta la consolazione di aver quantomeno interrotto la striscia di dieci sconfitte consecutive.

Primavera 1, andata play-out: Lazio-Bologna 1-1 (1-1 p.t.)

Lazio (4-3-1-2): Pereira; Novella, Floriani (20’ st Armini), Franco, Ndrecka; Coulibaly, Bertini, A. Marino; Shehu (33’ st Tare); Moro, Castigliani (38’ st Mancino). A disp.: Peruzzi, Ferro, Zaghini, Santovito, T. Marino, Cesaroni, Ferrante, Cerbara. All.: Alessandro Calori.

Bologna (4-3-1-2): Molla; Arnofoli, Milani, Khailoti, Montebugnoli; Viviani (28’ st Maresca), Farinelli, Roma (49’ st A. Pietrelli); Ruffo Luci (49’ st Cossalter); Rocchi (39’ st Pagliuca), Vergani. A disp.: Prisco, Motolese, R. Pietrelli, Annan, Tosi, Paakanen, Cavina, Sigurpalsson. All.: Luciano Zauri

Arbitro: Paride Tremolada di Monza.

Reti: 29’ pt Shehu (L), 39’ pt Vergani (B).

Ammoniti: Floriani (L), Viviani (B), Arnofoli (B) e Marino (B).

Recupero: 2’ pt; 5’ st.