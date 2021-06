Ranking Atp maschile aggiornato al 22-06-2021. Berrettini sempre 9º. L’azzurro si avvicina a Federer in 8ª posizione. Gli italiani in gara oggi a Wimbledon

La vittoria sull’erba di Londra frutta a Matteo Berrettini più di 360 punti in classifica rispetto alla precedente (da 4.103 a 4.468 pt.).

Dopo aver piegato Norrie il nostro portacolori ha consolidato il 9º posto nel ranking maschile staccando ulteriormente lo spagnolo Bautista Agut che è lontanissimo, e accorciando su Re Federer che si trova in 8ª posizione con 4.815 pt.

Al comando c’è sempre Djokovic davanti al russo Medvedev, che rappresenta il più temibile per la scalata al podio. Nadal resta terzo con molto distacco, mentre il greco Tsitsipas conserva la 4ª piazza con un buon margine sull’austriaco Thiem, che occupa il 5º posto.

La 6ª casella è di Zverev, il quale ha oltre 1000 pt. di vantaggio sul russo Rublev. Roger Federer perde 250 pt., ma resta 8º davanti al solido Berrettini in 9ª. Chiude la top ten l’iberico Bautista Agut.

Classifica aggiornata al 22-06-2021

1) Djokovic

12.113 punti

2) Medvedev

10.053 pt.

3) Nadal

8.630 pt.

4) Tsitsipas

7.980 pt.

5) Thiem

7.425 pt.

6) Zverev

7.305 pt.

7) Rublev

6.120 pt.

8) Federer

4.815 pt.

9) Berrettini

4.468 pt.

10) Bautista Agut

3.125 pt.

11) Schwartzman

3.060 pt.

12) Shapovalov

2.915 pt.

13) Carreno Busta

2.905 pt.

14) Rudd

2.690 pt.

15) Goffin

2.680 pt.

16) Monfils

2.568 pt.

17) Hurkacz

2.533 pt.

18) De Minaur

2.485 pt.

19) Auger-Aliassime

2.468 pt.

20) Garin

2.440 pt.

Gli italiani

Dopo i fasti e le belle prove nei mesi di marzo, aprile e maggio di Sinner e Sonego, adesso in fase di stallo, solo Musetti sale di 3 posizioni ed arriva alla 58ª. Per tutti gli altri stabili nella top 100, ci sono poche novità degne di nota. Il veterano Fognini deve ancora ritrovare la forma migliore ed il suo 31º posto non gli rende giustizia, visto il valore e la storia che ha.

Classifica

23) Sinner

2.320 pt.

27) Sonego

2.042 pt.

31) Fognini

1.868 pt.

58) Musetti

1.120 pt.

78) Mager

918 pt.

84) Cecchinato

878 pt.

86) Travaglia

870 pt.

95) Seppi

822 pt.

97) Caruso

809 pt.

145) Gaio

499 pt.

162) Fabbiano

441 pt.

165) Giannessi

437 pt.

167) Lorenzi

168 pt.

194) Marcora

192 pt.

Gli italiani in gara oggi per le qualificazioni a Wimbledon

Uomini:

Giustino-Marchenko

Baldi-Marcora

Pellegrino-Kudla

Gaio-Rola

Fabbiano-Griekspoor

Giannessi-Zapata Miralles

Lorenzi-Van de Zandeschlup.

Donne

Errani-Sanders

Di Giuseppe-Kawa

Gatto Monticone-Rodionova