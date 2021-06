Lo Special One continua incessantemente il lavoro con Tiago Pinto per rinforzare l’organico giallorosso. La rosa di Mourinho necessità di rinforzi in ogni reparto, si lavora soprattutto per il reparto offensivo e difensivo. Ma adesso a Roma al via l’accelerata per l’attaccante svedese. E’ un’operazione che si tenta già da un po’, che si spera di portare al termine quanto prima. Adesso la società dei Friedkin sta provando di mandare in porto definitivamente la trattativa.

Roma, al via l’accelerata per portare l’attaccante svedese: Isak

Si tratta di Alexander Isak, classe 1999 e attaccante del Real Sociedad ma di origini svedesi. In questo Europeo possiamo veder Isak con la sua Nazionale. Un promettente attaccante che dal The Guardian è stato inserito nella lista dei migliori 60 giocatori classe 1999. L’attaccante, che sta giocando benissimo alla Real Sociedad, affronterà la Spagna contro la Svezia nella fase a gironi degli Europei. Intanto è consapevole di suscitare l’interesse di diverse squadre del Vecchio Continente per il cambio di scena nel mercato estivo del 2021.

Il giocatore resta ancora nel radar del Barcellona, altra società interessata, ma nelle ultime ore TMW riporta che anche il club capitolino inizia a fare pressing per portarlo a Roma. Tiago Pinto prova ad accelerare per soffiare via l’attaccante alle numerose pretendenti.

Alexander è un attaccante con uno spiccato senso del gol, molto agile e utile anche lontano dall’area di rigore, aiutando così la manovra della squadra. Infine è dotato anche di ottima progressione ed è ambidestro. Un giocatore di grandi doti che andrebbe a migliorare la qualità della Roma.