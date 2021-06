Serie A femminile: Tortelli tra Inter e Milan, Napoli sogna Bonetti, Ohrstrom verso la Lazio

Si infiamma il calciomercato della serie A femminile, con le trattative che si susseguono con il passare dei giorni.

Uno dei pezzi pregiati del mercato e che potrebbe cambiare aria, è la forte Tortelli della Fiorentina, difensore di grande qualità e che è sotto monitoraggio da parte dell’Inter e del Milan.

Coach Guarino che ora siede sulla panchina dell’Inter, dopo il grande colpo Durante come portiere, ora vorrebbe proprio la Tortelli per sistemare il pacchetto difensivo.

Il Milan di Ganz dal suo canto, avrebbe con lei la ciliegina per completare un reparto difensivo già molto affidabile.

Il Napoli si sta muovendo sul fronte dell’attacco, dove l’idea intrigante è quella relativa alla talentuosa Tatiana Bonetti, ex Fiorentina e nell’ultima stagione in forza all’Atletico Madrid, nella Liga femminile.

Una giocatrice del suo livello, farebbe fare il salto di qualità alle partenopee, affiancando in avanti la forte Goldoni.

La numero 1 svedese Ohrstrom della Fiorentina, attraverso il proprio profilo Instagram ha ripercorso i 5 anni in Toscana e il legame che si è creato con la città, ma è arrivato il momento di vivere una nuova sfida.

Per la 24enne che è tata la vice Schroffenegger in maglia viola, c’è ora il forte interesse della Lazio, dove coach Carolina Morace le garantirebbe di giocare con maggiore continuità.