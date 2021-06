Serie D Girone E, Trastevere-Trestina 2-0 (Video Highlights): con una doppietta di Roberti i romani vincono la finale playoff

Al Trastevere Stadium di Roma il Trastevere ha battuto il Trestina per 2-0 e si è aggiudicato la finale dei playoff del girone E del campionato di Serie D,

Nel primo tempo il pallino del gioco è stato più della squadra romana anche se la prima occasione importante l’ha avuta quella umbra con tiro dal limite di Xhafa destinato all’angolino che l’estremo difensore Casagrande ha sventato con una bella parata. Trastevere pericoloso con due calci di punizione di Lorusso: il primo al 23′ al lato di poco, mentre il secondo, alla mezzora di gioco, che si stampava all’incrocio dei pali, a Mazzoni praticamente battuto.

Nella ripresa il Trestina partiva forte e il solito Xhafa impegnava il portiere romano con un bel tiro, ma la svolta del match arrivava tra il 61′ e il 64′, prima quando il difensore degli umbri Cenerini (fino a quel momento il migliore) con un retropassaggio scellerato mandava in porta Roberti che non si lasciava sfuggire la ghiotta occasione depositando in rete tutto solo e due minuti dopo Lorusso in contropiede veniva steso vicino la linea di porta dallo stesso Cenerini: rigore e rosso per il difensore bianconero. Dal dischetto ancora Roberti depositava in rete.

Nella parte finale due contropiedi sbagliati dai romani in maniera incredibile, prima con Squerzanti che tutto solo tirava alto sopra la e poi con Milani che a tu per tu con Mazzoni si faceva parare il tiro. Negli ultimi minuti pericolosi anche gli ospiti con due tiri pericolosi ben parati da Casagrande che è riuscito a tenere inviolata la porta in questo ultimo match stagionale.

Per le due squadre appuntamento a settembre per una nuova stagione, che le vedrà protagonista ancora nel campionato di Serie D.

Trastevere-Trestina, il tabellino del match

TRASTEVERE (4-2-3-1): Casagrande; Cervoni, Sbardella, Tarantino, Giordani; Conti (55′ Sabelli) , Squerzanti (84’Bartolotta); Crescenzo, Sannipoli, Lorusso (68′ Milani); Roberti (77′ Tajarol).

TRESTINA (4-3-1-2): Mazzoni; Della Spoletina (81′ Mariucci), Fumanti, Cenerini, Caruso; Xhafa (84′ Lignani), Gori, Gramaccia (65′ Maggioli); Sylla (81′ Convito); Benedetti, Belli (68′ Khribech).

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli

ASSISTENTI: Vittorio Consonni di Treviglio e Simone Asciamprener Rainieri di Milano

RETI: 61′ e 64′ (rig.) Roberti

ESPULSO: 63′ Cenerini (Trestina)

Trastevere-Trestina 2-0: gli highlights del match