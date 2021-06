Sky, DAZN, Eleven Sports? Dove vedere Copa America 2021 in tv e in streaming, 47^ edizione Brasile

DOVE VEDERE COPA AMERICA TV E STREAMING, DAL 13 GIUGNO AL 10 LUGLIO – Dopo diverso tempo, con sedi spostate e problemi di Covid, alla fine si è giunti ad una conclusione: la Copa America 2021 si disputerà in Brasile. Inizialmente prevista per l’anno 2020, la competizione si sarebbe dovuta svolgere in Argentina e Colombia. I due Paesi hanno, però, rinunciato all’assegnazione, per via dell’aumento dei casi di corona virus: per questo si è deciso di disputare tutti i match nella casa del calcio, il Brasile.

Dove vedere Copa America 2021, il programma dei match

13 giugno ore 23.00 Brasile-Venezuela

14 giugno ore 2.00 Colombia-Ecuador

14 giugno ore 23.00 Argentina-Cile

15 giugno ore 2.00 Paraguay-Bolivia

17 giugno ore 23.00 Colombia-Venezuela

18 giugno ore 2.00 Brasile-Perù

18 giugno ore 23.00 Cile-Bolivia

19 giugno ore 2.00 Argentina-Uruguay

20 giugno ore 23.00 Venezuela-Cile

21 giugno ore 2.00 Colombia-Perù

21 giugno ore 23.00 Uruguay-Cile

22 giugno ore 2.00 Argentina-Paraguay

23 giugno ore 23.00 Ecuador-Perù

24 giugno ore 2.00 Brasile-Colombia

24 giugno ore ore 23.00 Bolivia-Uruguay

25 giugno ore 2.00 Cile-Paraguay

27 giugno ore 23.00 Brasile-Ecuador

27 giugno ore 23.00 Venezuela-Perù

29 giugno ore 2.00 Uruguay-Paraguay

29 giugno ore 2.00 Bolivia-Argentina

2 luglio ore 23.00 Quarto di finale

3 luglio ore 2:00 Quarto di finale

4 luglio ore 00:00 Quarto di finale

4 luglio ore 3:00 Quarto di finale

6 luglio ore 1:00 Semifinale

7 luglio ore 3:00 Semifinale

10 luglio ore 2:00 Finale 3° posto

11 luglio ore 2:00 Finale

Sky e Eleven Sports, ecco dove vedere Copa America 2021 in diretta tv e in streaming

Tutte le partite di Copa America saranno visibili in diretta su Eleven Sports. Per guardare i match, sarà dunque necessario creare un account al sito del servizio, e in seguito accedere allo stesso tramite pc, tablet o smartphone. Peraltro, per smartphone e tablet è disponibile anche l’app di Eleven Sports, dalla quale sarà possibile accedere a tutti i contenuti della competizione.

Ma non solo: la Copa America che si disputerà in Brasile sarà visibile anche su Sky Sport e, in streaming, su Now Tv. Per chi abbia già un abbonamento all’emittente satellitare, dunque, sarà possibile guardare tutte le sfide del torneo sudamericano già comprese nel prezzo.