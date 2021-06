Sky o Eleven Sports? Dove vedere Argentina-Paraguay in tv e in streaming, Copa America 3^ giornata

DOVE VEDERE ARGENTINA PARAGUAY IN TV E STREAMING – Nella notte tra lunedì e martedì andrà in scena l’importante match tra Argentina e Paraguay, valido per la terza giornata del Girone A di Copa America. La Selecciòn di Scaloni è partita piuttosto bene, battendo l’Uruguay di Cavani e Suarez e pareggiando contro il sempre ostico Cile: soprattutto, Messi sta disputando partite da vero fenomeno, venendo eletto per due volte di fila Man of the Match. Ma è partito forte anche il Paraguay, che ha battuto la Bolivia nel primo turno e ha poi riposato alla seconda giornata. La Nazionale di Berizzo, dunque, arriva certamente più fresca al match, che sarà quindi tutt’altro che semplice per l’Argentina: ecco dove vedere Argentina Paraguay in tv e streaming.

Quando si gioca Argentina-Paraguay, Copa America terza giornata Girone A

Il match Argentina-Paraguay è in programma nella notte tra lunedì e martedì 21 e 22 giugno 2021, alle ore 2 italiane (le 21 brasiliane). Il match andrà in scena allo stadio Mané Garrincha di Brasilia.

Argentina-Paraguay probabili formazioni, le scelte di Scaloni e Berizzo

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, N. Gonzalez.

Paraguay (4-2-3-1): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Arzamendia; Piris Da Motta, Villasanti; Almiron, Kaku, An. Romero; Avalos.

Eleven Sports e Sky Sport: ecco dove vedere Argentina Paraguay in tv e in streaming, Copa America

La partita di Copa America tra Argentina e Paraguay sarà visibile in diretta su Eleven Sports. Per guardare i match, sarà dunque necessario creare un account al sito del servizio, e in seguito accedere allo stesso tramite pc, tablet o smartphone. Peraltro, per smartphone e tablet è disponibile anche l’app di Eleven Sports, dalla quale sarà possibile accedere a tutti i contenuti della competizione.

Ma non solo: la sfida che si disputerà a Brasilia sarà visibile anche su Sky Sport e, in streaming, su Now Tv. Per chi abbia già un abbonamento all’emittente satellitare, dunque, sarà possibile guardare la partita del torneo sudamericano già compresa nel prezzo.