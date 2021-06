Sky o Eleven Sports? Dove vedere Brasile-Perù in tv e in streaming, Copa America 2^ giornata

DOVE VEDERE BRASILE PERÙ IN TV E STREAMING – Nella notte tra giovedì e venerdì andrà in scena l’importante match tra Brasile e Perù, valido per la seconda giornata del Girone A di Copa America. La Selecao di Tite è partita forte, con un secco 3-0 al Venezuela nella gara inaugurale del torneo. I verdeoro sono ovviamente favoriti per la vittoria non solo del girone, ma anche del torneo in generale: per arrivare all’obbiettivo, però, non si potrà sbagliare un colpo, a partire dalla sfida contro i peruviani che sarà un remake della finale del 2019. Perù che, invece, ha riposato nel primo turno e quindi arriva fresco al match contro il Brasile: ecco dove vedere Brasile Perù in tv e streaming.

Quando si gioca Brasile-Perù, Copa America seconda giornata Girone A

Il match Brasile-Perù è in programma nella notte tra giovedì e venerdì 17 e 18 giugno 2021, alle ore 2 italiane (le 21 brasiliane). Il match andrà in scena allo Stadio Engenhao di Rio de Janeiro, casa del Botafogo.

Brasile-Perù probabili formazioni, le scelte di Tite e Gareca

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetá, Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar.

Perù (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Peña, Cueva; Lapadula.

Eleven Sports e Sky Sport: ecco dove vedere Brasile Perù in tv e in streaming, Copa America

La partita di Copa America tra Brasile e Perù sarà visibile in diretta su Eleven Sports. Per guardare i match, sarà dunque necessario creare un account al sito del servizio, e in seguito accedere allo stesso tramite pc, tablet o smartphone. Peraltro, per smartphone e tablet è disponibile anche l’app di Eleven Sports, dalla quale sarà possibile accedere a tutti i contenuti della competizione.

Ma non solo: la sfida che si disputerà a Rio de Janeiro sarà visibile anche su Sky Sport e, in streaming, su Now Tv. Per chi abbia già un abbonamento all’emittente satellitare, dunque, sarà possibile guardare la partita del torneo sudamericano già compresa nel prezzo.