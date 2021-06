Buone notizie per la Vecchia Signora per la questione Superlega, la Uefa non potrà punire la Juventus. Le ultime notizie sul capitolo della vicenda che ha scosso il mondo del calcio negli ultimi due mesi sembra volgere al termine in questo modo.

Superlega, la UEFA non potrà punire la Juventus

L’indiscrezione arriva dalla Spagna, oltre alla società bianconera restano coinvolti anche Real Madrid e Barcellona. L’emittente Cadena Ser ha rivelato che il Ministero della Giustizia svizzero ha inviato una notifica ufficiale a UEFA e FIFA in cui sostiene che i due organismi non possono comminare sanzioni nei confronti dei tre club della Superlega che non hanno abbandonato il progetto.

A questo punto si attende soltanto l’ufficialità della UEFA e della FIFA nei riguardi delle tre squadre ribelli. Nelle prossime ore potrebbe diventare ufficiale la notifica della Corte di Giustizia svizzera revocando il fascicolo disciplinare o se, al contrario, andranno avanti per la loro strada, quella della punizione.

Si temevano gravi ripercussioni sulle tre società che non avevano intenzione di abbandonare il progetto della nuova competizione. Il presidente della Uefa, Ceferin, aveva più volte “minacciato” e sottolineato che i “traditori” avrebbero pagato caramente per l’accaduto. Ci si aspettava l’esclusione delle tre squadre dalle competizioni europee, Champions League o Europa League, in base alle proprie qualificazioni. Ma non cambierà nulla. Juventus, Real Madrid e Barcellona continueranno il proprio cammino, partecipando, anche, alla prossima edizione della Uefa Champions League. I club non potranno ricevere nessun tipo di sanzione, non solo l’esclusione dalle coppe, neanche sanzioni di tipo economico.