Turchia-Italia, probabili formazioni del primo match dell’Europeo

TURCHIA – ITALIA PROBABILI FORMAZIONI

La prima gara dell’Euro2020 è il match Turchia-Italia, che si giocherà venerdì 11 giugno 2021 alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. La gara verrà gestita dall’arbitro olandese D. Makkelie. Per l’occasione ci saranno 16.000 persone sugli spalti dello stadio capitolino.

La Turchia di Senol Gunes è piena di grinta e ha già annunciato che darà filo da torcere a tutti, per iniziare agli azzurri di Mancini. Il tecnico partirà con un solido 4-1-4-1 con Çakir in porta, Celik, Söyüncü, il bianconero Demiral e Meras in difesa. Yokuslu fungerà da frangiflutti con Karaman, il pericoloso Yazici, Tufan e il rossonero Calhanoglu a sostegno di Burak Yilmaz in attacco, fresco campione di Francia con il Lille.

L’Italia, che ha perso due pedine importanti durante i giorni di preparazione, Sensi e Pellegrini, si presenterà in campo con un 4-3-3. Oramai un classico per l’ex tecnico di Lazio e Inter. Per Turchia-Italia, le probabili formazioni, ritroviamo Donnarumma tra i pali, difesa con Florenzi e Spinazzola esterni, quindi in mezzo l’inossidabile coppia composta da Bonucci e Chiellini. A centrocampo spazio a Barella e Jorginho, i quali saranno orfani di Verratti (ancora sulla via del recupero) ma supportati da Locatelli che, a quanto pare, dà enormi garanzie ormai in quel ruolo. In attacco ritroviamo la coppia che ha fatto sognare in queste ultime partite e che ha dato già forti segnali in Serie A: Immobile e Insigne, insieme a Berardi.

Turchia-Italia, probabili formazioni

TURCHIA (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola; Locatelli, Jeorginho, Barella; Immobile, Insigne, Berardi.