Adani e l’addio amaro. Vieri “Non sei un vero uomo!”

“Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Preso atto della scelta (“scelta mia”, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza [..] credo da sempre nella forza dei tanti e nel lavoro di squadra, che ho sempre cercato di difendere ed elevare nella cura della preparazione. Ho vissuto lo spogliatoio per molti anni, so del valore fondamentale del rispetto e della sincerità per essere credibili all’interno di un gruppo e poi fuori, con le persone che ci seguono” queste le parole con cui Lele Adani dice addio a Sky Sport dopo ben 9 anni.

Adani-Sky, interviene anche l’amico Bobo Vieri

Continua con parole molto dure e critiche “Non negozierò mai su valori e libertà, mai.” L’autore della telefonata a Adani sarebbe stato Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport. Proprio a Ferri arrivano le accuse, fortissime dell’amico di Adani, Bobo Vieri “Dopo 9 anni una chiamata, pochino, no? Almeno chiamarlo e farlo venire in ufficio, no? Faccia a faccia come un vero uomo? Ma evidentemente non lo sei!“. Ancora non chiari i motivi che hanno spinto Sky a congedarsi in questo modo da Lele.

Nel frattempo è partito il totoscommesse: dove andrà l’opinionista? Molte le voci. Prima su tutte è l’ipotesi DAZN, dove ritroverebbe i suoi ex colleghi a Sky Cattaneo e Ambrosini. Sullo sfondo anche Amazon Prime che, dopo aver messo sotto contratto Sandro Piccinini, potrebbe provarci anche per Lele. Per l’ex calciatore di Inter e Empoli fra le varie è il momento di scegliere il suo futuro.