Amichevole, dove vedere Roma-Ternana, streaming e diretta tv in chiaro?

Domenica 18 luglio, alle ore 18, nel centro sportivo di “Trigoria”, si affronteranno la Roma di Josè Mourinho e la Ternana di Cristiano Lucarelli, il match è valido come gara Amichevole. Prima di scoprire dove vedere Roma-Ternana, ecco un focus su questo match amichevole.

Secondo match amichevole per i giallorossi che dopo il Montecatini, formazione che milita nel campionato di Eccellenza Toscana e battuta nettamente per 10-0, affronteranno la Ternana. Contro gli umbri i giallorossi disputeranno un match più impegnativo visto e considerando che la formazione allenata da Cristiano Lucarelli nella passata stagione ha vinto il girone C di Serie C che li ha permesso di essere promossa in Serie B. Dopo il match contro la Ternana, la Roma giocherà contro Triestina (21 luglio), Debrecen (25 luglio), Porto (28 luglio) e Betis Siviglia (7 agosto).

CLICCA QUI PER CONOSCERE LE AMICHEVOLI ROMA 2021

VIDEO GOL HIGHLIGHTS ROMA-MONTECATINI

Dove vedere Roma-Ternana, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Roma-Ternana, calcio d’inizio fissato per le ore 18, non verrà trasmessa nè in diretta tv nè in diretta streaming in quanto i diritti di questo match non sono stati venduti. Al termine della partita sui canali social del club giallorosso, saranno disponibili gli highlights di Roma-Ternana come già è avvenuto per Roma-Montecatini.