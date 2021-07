Amichevole, Sampdoria-Piacenza: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Lunedì 26 luglio alle ore 17.30 presso il centro sportivo di Temù (Brescia, a porte chiuse) si disputerà l’amichevole Sampdoria-Piacenza con entrambe le squadre che si stanno preparando per l’inizio dei rispettivi campionati. Per i blucerchiati del neo allenatore di Roberto D’Aversa sarà il terzo test estivo dopo quelli vinti contro i dilettanti della Nuova Camunia e del FC Castiglione rispettivamente per 14-0 e 11-1; l’obiettivo stagionale sarà quello di confermare il buon campionato disputato con Claudio Ranieri, terminato con 52 punti e il nono posto finale.

Ricordiamo che il derby amichevole tra Sampdoria-Spezia, che si sarebbe dovuta giocare il prossimo 30 luglio, è stata annullata per i tanti cosi Covid avuti dalla squadra di Thiago Motta.

Gli emiliani del confermato tecnico Cristiano Scazzola vorranno cercare la qualificazione ai playoff dopo il deludente dodicesimo posto della scorsa stagione. Sono tredici i precedenti tra le due formazioni con il bilancio in perfetta parità: sei vittorie ciascuno e un pareggio; l’ultima sfida risale a venti anni fa quando il 27 maggio 2001 i biancorossi si imposero allo stadio Garilli per 2-1 (campionato Serie B).

Dove vedere Sampdoria-Piacenza in tv e streaming

L’amichevole tra Sampdoria-Piacenza si potrà seguire in diretta sui social media ufficiali (Facebook, Twitter e Twitch) del club ligure e raccontata live sul sito sampnews24.com. Per chi volesse ci sarà la differita tv alle ore 22,30 in differita su Primocanale, canale 10 del digitale terrestre ligure, oltre che in streaming su Primocanale.it.

