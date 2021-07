Amichevoli Fiorentina 2021: ecco il calendario precampionato dei viola di Italiano

La Fiorentina dopo la passata stagione deludente che si è conclusa con una tranquilla salvezza, nella stagione 2021-2022 ripartirà dall’ex tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano che ha firmato con i viola dopo la breve parentesi Gattuso. I viola questa stagione torneranno in ritiro a Moena dove saranno impegnati dal 17 al 31 luglio 2021. Fiorentina che questa stagione deve fare meglio rispetto alle ultime annate in cui il club viola è stato in lotta per la salvezza e dunque la permanenza in Serie A.

Intanto la Fiorentina ha ufficializzato sul proprio sito il programma delle amichevoli nel ritiro e che inizieranno tutte alle ore 17 e saranno visibili sul sito ufficiale dei viola.

Amichevoli Fiorentina, ecco gli impegni dei viola

La nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano debutterà martedì 20 luglio contro i tedeschi dell’Ostermunchen, formazione che milita nella prima categoria tedesca. Il 25 luglio i viola sfideranno la Polisportiva C4 di Foligno, squadra che milita in Promozione. Il 29 luglio terza amichevole contro il Levico Terme, squadra che milita in Serie D. Venerdì 30 luglio ultima amichevole contro la Virtus Verona, formazione di Serie C.

Amichevoli Fiorentina (in aggiornamento)

Martedì 20 luglio: Fiorentina-Ostermunchen, ore 17 (Moena)

Domenica 25 luglio: Fiorentina-Polisportiva C4 di Foligno, ore 17 (Moena)

Giovedì 29 luglio: Fiorentina-Levico Terme, ore 17 (Moena)

Venerdì 30 luglio: Fiorentina-Virtus Verona, ore 17 (Moena)