Amichevoli Milan estate 2021: calendario, date e orari delle partite in programma

Archiviato il Campionato Europeo per nazioni che ha visto trionfare l’Italia e dopo la definizione dei calendari di serie A, è tempo di tornare al calcio giocato anche per le squadre di club con le consuete amichevoli estive di preparazione. Prende forma anche il calendario delle amichevoli estive del Milan, già al lavoro da qualche giorno a Milanello. Ecco gli appuntamenti da non perdere con le amichevoli 2021 dei rossoneri.

Amichevoli Milan estate 2021: si parte dal 17 luglio contro la Pro Sesto

L’esordio del Milan di Stefano Pioli per la stagione 2021-2022 avverrà sabato 17 luglio, alle ore 17:00, contro la Pro Sesto. Si giocherà nel quartier generale del Milan (a Milanello) a porte chiuse: i tifosi rossoneri avranno comunque l’opportunità di seguire il match in diretta sul sito dei rossoneri e sull’app dedicata. Un altro appuntamento amichevole, al momento, è previsto in luglio: sabato 31, all’Allianz Riviera di Nizza contro i padroni di casa, con orario ancora da definire. La situazione delle amichevoli del Milan è in costante aggiornamento: eventuali nuovi incontri che saranno fissati nel mese di luglio verranno prontamente comunicati.

Amichevoli Milan estate 2021: in agosto antipasto di Champions League

Mese di agosto caldissimo per le amichevoli del Milan: i rossoneri saranno impegnati in alcune sfide dal sapore di Champions League. Come quella prevista per l’8 agosto alle 18:30 al Wörthersee Stadium di Klagenfurt (Austria) contro il Real Madrid: un’occasione buona anche per parlare di mercato tra le 2 dirigenze. 4 giorni prima (mercoledì 4 agosto) in Spagna, il Diavolo sarà impegnato in un altro match amichevole prestigioso contro il Valencia, al Mestalla. Al momento, l’ultimo incontro amichevole è previsto per sabato 14 agosto, allo stadio Nereo Rocco di Trieste, contro il Panathinaikos: un’uscita che precederà l’avvio del campionato di Serie A, previsto per il weekend successivo, contro la Sampdoria.