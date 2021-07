Amichevoli Sassuolo 2021: ecco il calendario precampionato dei neroverdi. Il Sassuolo, dopo la passata stagione ottima che si è conclusa con un settimo posto sfumato all’ultima giornata per colpa della Roma, nella stagione 2021-2022 ripartirà dall’ex tecnico dell’ Empoli Alessio Dionisi che ha firmato con i neroverdi un biennale con opzione per il terzo anno.

I neroverdi questa stagione torneranno in ritiro in Alto Adige a Vipiteno-Racines dove saranno impegnati dal’ 11 al 25 luglio 2021. Intanto il Sassuolo ha ufficializzato sul proprio sito il programma delle amichevoli nel ritiro e che inizieranno tutte alle ore 18 e saranno visibili sul sito ufficiale dei neroverdi. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio le amichevoli che gli emiliani affronteranno in vista dell’inizio del campionato di Serie A 2020-21.

Amichevoli Sassuolo 2021, ecco gli impegni dei neroverdi

Il nuovo Sassuolo di Alessio Dionisi debutterà sabato 17 luglio contro la squadra locale del Bressanone, formazione che milita nella Seconda Categoria. A seguire, nell’ultima amichevole in programma in Alto Adige, il 24 luglio i neroverdi sfideranno il Sudtirol, squadra che milita nel campionato di Serie C. Mercoledì 21 Luglio i neroverdi disputeranno inoltre una partita di allenamento in famiglia.

Amichevoli a #Vipiteno 🏔️ 🗓️ sabato 17 Luglio ore 18

Sassuolo 🆚 USD Bressanone 🗓️ sabato 24 Luglio ore 18

Sassuolo 🆚 @fclubsuedtirol ➡️ https://t.co/tuhgLOa0ZH#ForzaSasol 🖤💚 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 6, 2021

Sabato 17 luglio: Sassuolo-Bressanone, ore 18 (Vipiteno)

Mercoledì 21 luglio: Partita di allenamento in famiglia (Vipiteno)

Sabat0 24 luglio: Sassuolo-Sudtirol, ore 18 (Vipiteno)