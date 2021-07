Bologna, stavolta Arnautovic è davvero vicino

Marko Arnautovic si sta avvicinando al Bologna: le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic lasciate in conferenza stampa “per Arnautovic siamo ai titoli di coda, non ho mai avuto dubbi sul suo arrivo”” non lasciavano presagire un’accelerazione improvvisa dell’affare.

Ancora ieri la situazione sembrava bloccata con lo Shangai fermo sulle proprie posizioni, con la ferma volontà di non cedere il giocatore a parametro zero e senza buonuscite. In serata è stata trovata la quadratura del cerchio: Arnautovic percepirà 2,7 milioni di ingaggio con un contratto triennale, più un opzione per il quarto, col Bologna che verserà tre milioni nelle casse dello Shangai, con la riduzione delle commissioni per quanto concerne gli agenti.

Ora manca l’ultimo passaggio, ovvero sia il documento di accettazione ufficiale da parte della società cinese, atteso nelle prossime ore. Secondo le ultime indiscrezioni Arnautovic starebbe già cercando casa a Bologna, informandosi anche per l’istruzione dei figli. Il condizionale è ancora d’obbligo in queste fasi, in quanto non sono esclusi nuovi colpi di scena, ma stavolta l’attaccante austriaco e il Bologna, sono realmente sul punto di abbracciarsi, ma come diceva Trapattoni “non dire gatto finchè non ce l’hai nel sacco”.

Intanto i rossoblù si preparano per l’amichevole contro il Feralpisalò, squadra che milita nella serie D, che concluderà il ritiro di Pinzolo. In serata la squadra rientrerà in città.