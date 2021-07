Calciomercato Inter: Telles operazione possibile, due ‘parametri zero’ nella lista di Marotta

Dopo la vittoria ai rigori ottenuta nel match contro il Lugano (terminato 2-2 dopo i tempi regolamentari, ndr), l’Inter si prepara a fronteggiare i prossimi impegni estivi mentre la dirigenza continua a lavorare senza sosta per regalare al proprio allenatore, Simone Inzaghi, i rinforzi giusti per completare la rosa a sua disposizione. Non è un segreto infatti che alla rosa nerazzurra, soprattutto dopo la cessione di Hakimi al PSG, manchino alcuni tasselli.

Le parole di Marotta sul calciomercato

Poco prima del match amichevole contro il Lugano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, che ha fatto il punto su alcuni nomi caldi in casa nerazzurra in ottica di calciomercato.

Su Bellerin l’AD nerazzurro ha ribadito: “L’intenzione è ripartire con questo gruppo, che ci ha regalato grandi soddisfazione e merita di essere considerato come una grande squadra. Bellerin è un nome che si fa, sul quale c’è la nostra attenzione, ma non è un nostro calciatore e quindi non vado oltre, come è giusto e rispettoso che sia“.

In merito a Telles invece ha affermato: “Non escludo nulla, nel calcio tutto può capitare. In questo momento siamo concentrati nel valutare tutte le opportunità, senza avere la fretta di chiudere questa o quell’altra operazione. Siamo in una fase valutativa, è giusto che anche Inzaghi possa esprimere il proprio parere ed è giusto che lo faccia dopo aver avuto un contatto diretto con tutta la rosa a disposizione“.

Calciomercato Inter: Telles pista percorribile, due ‘parametri zero’ nella lista di Marotta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la pista che porterebbe Telles a vestire la maglia dell’Inter è percorribile, così come quella che porterebbe all’arrivo di uno di due parametri zero nel mirino di Marotta. Ecco quanto affermato dal Corriere dello Sport: “Telles del Manchester United è un’opzione percorribile e conosce bene la Pinetina avendoci giocato con Mancini. E’ nel mirino della Roma e l’Inter si è informata. Occhio però al parametro zero Van Aanholt, che adesso è seguito dal Galatasaray, incapace di convincere Kurzawa del Psg. Tornerà anche quest’ultimo sul taccuino di Ausilio?“.