Ciro Immobile si sfoga: “Voi parlate…Io intanto continuo a vincere”

Ciro Immobile si sfoga. Dopo la finale “magica” di Wembley in cui la Nazionale ha battuto la squadra inglese, l’attaccante napoletano approfitta della vittoria per mandare un messaggio ai tanti che lo hanno criticato per il suo rendimento con la casacca azzurra. La punta ha avuto i suoi alti e bassi, ma la parata di Donnarumma su Saka gli consente di togliersi dei sassolini dalla scarpa.

Ciro Immobile: “I sogni si avverano….”

L’ariete biancoceleste è raggiante dopo la storica finale che consente all’Italia di riportare a Roma un trofeo che manca dal 1968. Nel rispondere ad un commento della moglie Jessica su Instagram, Immobile rivolge alcune frecciatine a quei tifosi che lo hanno accusato di aver avuto uno scarso rendimento con l’Italia: “Vita mia i sosgni si avverano contro tutto e tutti. Siamo Campioni d’Europa e Scarpa d’Oro, si attaccano al c…o tutti”, afferma con enorme soddisfazione il napoletano. Idea ulteriormente ribadita nelle storie della nota piattaforma: “Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev’ u limone!”. La gioia per il trionfo permette di dare una decisiva risposta agli haters. Ciro Immobile, dopo un periodo di vacanza, sarà agli ordini del nuovo allenatore laziale Sarri, per iniziare insieme una nuova avventura, in cui la Lazio sarà chiamata a dare il meglio per agguantare il sogno Champions. Gli Aquilotti, oltre ad una buona dose di sarrismo, avranno bisogno anche delle sue reti per arrivare in fondo. La scorsa stagione è stata avara di emozioni. Toccherà proprio a Sarri e Immobile prendere le redini del gruppo, per regalare alla tifoseria quelle gioie che mancano da troppo tempo.