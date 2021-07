Copa America, dove vedere Brasile-Cile: streaming e diretta tv in chiaro?

Nella notte italiana tra venerdì 2 e sabato 3 luglio alle ore 2, allo stadio Nílton Santos di Rio de Janeiro (casa del Botafogo), si disputerà il match Brasile-Cile, valevole per i quarti di finale della Copa America, in corso di svolgimento proprio in Brasile.

Nella fase a gironi la i verdeoro hanno terminato il gruppo B al primo posto con dieci punti, frutto di tre vittorie e un pareggio, nell’ultima sfida ininfluente contro l’Ecuador, dimostrando di essere i favoriti principali della manifestazione sudamericana. Per la Roja, invece cammino deludente, con il quarto posto finale del gruppo A (ultimo disponibile per la qualificazione ai quarti) con solo cinque punti: una solo successo (contro la Bolivia per 2-1), due pareggi e un ko nell’ultimo turno contro il Paraguay, che è costato l’accoppiamento molto complicato contro i padroni di casa.

Sono 66 i precedenti tra le due Nazionali, con quella brasiliana nettamente in vantaggio per 48-6 e dodici pareggi; l’ultima sfida risale all’11 ottobre 2017 quando nelle Qualificazioni ai Mondiali 2018, Neymar e compagni si imposero per 3-0, grazie alla doppietta di Gabriel Jesus e rete di Paulinho. Chi avrà la meglio, nella semifinale incontrerà la vincente dell’altro quarto, che vedrà in campo tre ore prima, Perù-Paraguay.

Brasile-Cile, probabili formazioni

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison; Firmino. Ct. Tite

CILE (4-3-1-2): Bravo; Isla, Medel, Roco, Mena; Alarcon, Pulgar, Aranguiz; Vidal; Vargas, Brereton. Ct. Lasarte

Dove vedere Brasile-Cile in tv e streaming

Il match Brasile-Cile sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder); inoltre la gara di Copa America si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

L’incontro del “Nílton Santos” sarà trasmesso in diretta streaming anche da Eleven Sports e per farlo bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

