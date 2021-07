Copa Libertadores, ritorno ottavi: dominio brasiliano, all’Argentina resta solo il River Plate

Il primo turno ad eliminazione diretta della Copa Libertadores regala al calcio brasiliano una parziale rivincita su quello argentino dopo la storica sconfitta patita in patria dalla Seleção contro l’Albiceleste nell’atto conclusivo della recente Copa América: Atlético Mineiro, San Paolo e Flamengo (favoriti anche da una condizione atletica non ancora ottimale delle avversarie reduci dalla prima giornata di campionato), si garantiscono l’accesso ai quarti di finale della massima competizione per club del Sudamerica eliminando rispettivamente Boca Juniors, Racing Club de Avellaneda e Defensa y Justicia.

A salvarsi dall’ecatombe, alla luce dell’uscita di scena del Vélez Sarsfield contro gli ecuadoriani del Barcelona de Guayaquil, è soltanto il River Plate qualificatosi, peraltro, a spese dei connazionali dell’Argentinos Juniors. Il bilancio, considerando il passaggio del turno conseguito dai campioni in carica del Palmeiras ai danni dei cileni dell’Universidad Católica, potrebbe assumere contorni trionfali per il “Futebol” nel caso l’Internacional di Porto Alegre ed il Fluminense riuscissero nelle due eliminatorie degli ottavi ancora in sospeso a completare l’en plein (6/6) estromettendo dalla competizione rispettivamente i paraguaiani dell’Olimpia Asunción e del Cerro Porteño.

Copa Libertadores

OTTAVI DI FINALE

Defensa y Justicia (Argentina) vs Flamengo (Brasile) and. 0-1; rit. 1-4

Olimpia Asunción (Paraguay) vs Internacional (Brasile) and. 0-0; rit. stanotte

Vélez Sarsfield (Argentina) vs Barcelona de Guayaquil (Ecuador) and. 1-0; rit. 1-3

Cerro Porteño (Paraguay) vs Fluminense (Brasile) and. 0-2; rit. 3 agosto

Boca Juniors (Argentina) vs Atlético Mineiro (Brasile) and. 0-0; rit. 0-0 (1-3 d.c.r.)

River Plate (Argentina) vs Argentinos Juniors (Argentina) and. 1-1; rit. 2-0

San Paolo (Brasile) vs Racing Club de Avellaneda (Argentina) and. 1-1; rit. 3-1

Universidad Católica (Cile) vs Palmeiras (Brasile) and. 0-1; rit. 0-1

QUARTI DI FINALE

Flamengo (Brasile) vs vincente Olimpia de Asunción (Paraguay) – Internacional (Brasile)

Barcelona de Guayaquil (Ecuador) vs Cerro Porteño (Paraguay) – Fluminense (Brasile)

River Plate (Argentina) vs Atlético Mineiro (Brasile)

San Paolo (Brasile) vs Palmeiras (Brasile)