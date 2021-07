Dove vedere amichevole Fiorentina-Ostermunchen, streaming e diretta tv in chiaro?

Fiorentina-Ostermunchen, primo test stagionale per la viola. I toscani ha vissuto un inizio d’estate tribolato che ha visto prima l’esperienza lampo di Gattuso e poi la panchina affidata al nuovo tecnico Italiano. La location del ritiro estivo dei viola sarà ancora in Trentino con la squadra che si è radunata il 17 luglio e continuerà la preparazione fino al 31 luglio a Moena. La squadra affronterà così una serie di sfide precampionato per testare la condizione. La prima di queste è Fiorentina-Ostermunchen che si gioca martedì 20 luglio alle ore 17 nello stadio Benatti di Moena. Gli avversari dei viola militano nella prima categoria tedesca. Successivamente i toscani giocheranno il prossimo 25 luglio contro la Polisportiva C4 di Foligno che milita in promozione. Il 29 luglio è in programma il match amichevole contro il Levico Terme, squadra di Serie D. Nell’ultimo match amichevole del ritiro trentino i viola affronteranno la Virtus Vecomp Verona, squadra di Serie C.

Dove vedere Fiorentina-Ostermunchen, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Fiorentina-Ostermunchen, valido come test amichevole precampionato, non dovrebbe essere trasmesso né in diretta tv né in diretta streaming sul territorio italiano. Si prega di consultare le pagine social del club viola per aggiornamenti in tempo reale sul risultato della sfida di Moena.