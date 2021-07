Dove vedere amichevole Inter-Pergolettese, streaming e diretta TV Sky?

Inter-Pergolettese, test a porte chiuse per i nerazzurri. Dopo aver rinunciato agli impegni della Florida Cup causa rischi per il Covid, la squadra di Simone Inzaghi sta continuando la preparazione ad Appiano Gentile. I nerazzurri hanno battuto il Lugano ai rigori nella prima amichevole stagionale e ora affrontano il team lombardo che milita in Serie C. Ricordiamo che il team milanese avrebbe dovuto affrontare l’Arsenal il 26 luglio e una tra Everton e Millionarios il 29 luglio. Il match Inter-Pergolettese si gioca domenica 25 luglio alle ore 18 a porte chiuse nel Suning Training Center di Appiano Gentile. Più che un’amichevole si tratta in realtà di un allenamento congiunto per testare la condizione dei calciatori. Mancheranno ancora i nazionali reduci dagli Europei e dalla Copa America. In attesa di fissare un’amichevole la settimana prossima, i nerazzurri giocheranno poi l’8 agosto contro il Parma e il 14 agosto contro la Dinamo Kiev.

Dove vedere Inter-Pergolettese, streaming gratis e diretta TV Sky o Inter TV?

L’amichevole Inter-Pergolettese in programma domenica 25 luglio alle ore 18 non sarà trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming sul territorio italiano. Gli aggiornamenti saranno disponibili in tempo reale sulle pagine social del club nerazzurro mentre gli highlights dell’allenamento congiunto saranno trasmessi in esclusiva su Inter TV.