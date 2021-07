Dove vedere Argentina-Colombia Copa America, streaming e diretta TV8?

Il match Argentina-Colombia, valido per le semifinali della Copa America 2021, si gioca alle ore 3 italiane nello stadio Manè Garrincha di Brasilia nella notte italiana tra martedì 6 luglio e mercoledì 7 luglio. La nazionale di Scaloni ha sconfitto 3-0 l’Ecuador nei quarti di finale con le reti di De Paul, Lautaro e Messi. La Colombia ha vinto ai calci di rigore contro l’Uruguay. Chi vince affronterà in finale il Brasile.



Le probabili formazioni di Argentina-Colombia Copa America 2021

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Gomez. Ct. Scaloni

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Borja. Ct. Rueda



Dove vedere Argentina-Colombia semifinale Copa America 2021, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Argentina-Colombia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A. Gli abbonati alla pay tv potranno seguire la sfida di Brasilia anche in streaming gratis in streaming su Sky Go, piattaforma disponibile su pc, mobile e tablet tramite app da scaricare. È possibile vedere la partita in diretta streaming anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. La sfida sarà trasmessa anche in streaming a pagamento su Eleven Sports al prezzo di 4,99 euro per la singola partita o 7,90 euro per l’abbonamento mensile.