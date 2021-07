Dove vedere Città di Sant’Agata-ACR Messina Serie D, streaming e diretta tv RTP?

Città di Sant’Agata-ACR Messina, i peloritani a caccia della promozione. La squadra di mister Novelli è tornata in campo con la netta vittoria contro il Marina di Ragusa dopo più di due settimane causa rinvii per Covid . L‘ACR Messina è prima in classifica con 71 punti (20 vittorie, 11 pareggi e 2 sconfitte) e dopo il pareggio esterno contro il Licata per 1-1, ha visto ridursi a due i punti di vantaggio sui cugini del F.C Messina, Basteranno i tre punti per raggiungere la promozione in Serie C. I padroni di casa, invece, sono quindicesimi con 36 punti (8 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte) e dopo le 2 vittorie consecutive contro Rende e Licata continuano a coltivare speranze di salvezza diretta. Il match Città di Sant’Agata-ACR Messina , valido per la trentaquattresima giornata del girone I della Serie D 2020/21, si gioca sabato 3 luglio alle ore 17 a porte chiuse nello stadio Fresina di Sant’Agata di Militello.



Dove vedere Città di Sant’Agata-ACR Messina Serie D Girone I, streaming gratis e diretta tv in chiaro RTP o Sportitalia?

Il match Città di Sant’Agata-ACR Messina non sarà visibile né in diretta televisiva in chiaro né in diretta streaming gratuita su Sportitalia. Gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta streaming acquistandola sulla pagina facebook del club peloritano al prezzo di €7.99. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito o PayPal.