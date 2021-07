Dove vedere Lazio Belluno, streaming amichevole e diretta tv Sky o DAZN?

Martedì 20 luglio, alle ore 18:30, allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno), si disputerà l’amichevole pre-campionato tra Lazio e Belluno. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in tv e streaming Lazio Belluno.

Dove vedere Lazio Belluno, presentazione del match

Per i biancocelesti di mister Maurizio Sarri sarà il second test dopo il primo disputato contro la Selezione Top 11 Radio Club terminato con un rotondo 10-0. Come nella prima uscita, anche nella gara contro il Belluno sarà schierata una formazione insolita, in attesa che i giocatori impegnati nel campionato Europeo per Nazioni (su tutti Insigne) si riaggreghino al gruppo.

Dove vedere Lazio Belluno, luogo e orario

Il match amichevole Lazio Belluno è previsto per martedì 20 luglio, alle ore 18:30, allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno). L’incontro si disputerà con un numero ridotti di tifosi, a causa delle restrizioni anti-Covid.

Dove vedere Lazio Belluno, streaming e diretta tv Sky o DAZN?

L’amichevole Lazio Belluno, sarà visibile su Lazio Style Channel per gli abbonati al canale 233 del decoder Sky, con collegamento prepartita a partire dalle ore 18. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in live streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.