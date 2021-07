Dove vedere Parma Bochum, streaming amichevole e diretta tv Sky o DAZN?

Mercoledì 21 luglio, alle ore 17:00, allo stadio Bressanone Laghetto di Bressanone (Bolzano), si disputerà l’amichevole pre-campionato tra Parma e Bochum. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in tv e streaming Parma Bochum.

Dove vedere Parma Bochum, presentazione del match

Per i ducali di mister Enzo Maresca sarà il primo test amichevole in preparazione della stagione di Serie B che vedrà gli emiliani tra i favoriti per la vittoria finale. Nel match contro il Bochum, formazioni di Bundesliga, ci sarà l’occasione di vedere già in campo i super nuovi acquisti Gianluigi Buffon e Franco “El Mudo” Vazquez.

Dove vedere Parma Bochum, luogo e orario

Il match amichevole Parma Bochum è previsto per mercoledì 21 luglio, alle ore 17:00, allo stadio Bressanone Laghetto di Bressanone (Bolzano). L’incontro si disputerà con un numero ridotti di tifosi (i biglietti sono già andati tutti esauriti), a causa delle restrizioni anti-Covid.

Dove vedere Parma Bochum, streaming e diretta tv Sky o DAZN?

L’amichevole Parma Bochum, al momento, al momento non è in programmazione la diretta tv del match (nè in chiaro nè sulle pay TV Sky e DAZN) né lo streaming gratis. Seguiranno aggiornamenti. In ogni caso sarà comunque possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).