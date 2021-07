Dove vedere Tour de France 2021, diciannovesima tappa: info, canale e orario

Ecco dove vedere la diciannovesima tappe del Tour de France 2021. Si correrà da Mourenx a Libourne per un totale di 207km.

Il Tour de France 2021 sta giungendo alla diciannovesima tappa del suo percorso. I ciclisti, fino ad oggi, hanno percorso centinaia di km i più temerari è giunto il momento di attraversare la distanza che separa Mourenx da Libourne. La durata sarà di ben 207 km. Dopo le difficoltà affrontate sui Pirenei della Grande Boucle, nei giorni precedenti, gli atleti non potranno abbandonarsi alla stanchezza data dalla terza settimana di corsa ma dovranno cimentarsi in un unico GPM di quarta categoria dopo la partenza. Non vi saranno presenti particolari difficoltà altimetriche.

Dove vedere Tour de France 2021, la diciannovesima tappa: orario e canale TV

Il Tour de France 2021 giunge alla diciannovesima tappa in programma nel suo percorso. Venerdì 16 luglio vedremo i velocisti attraversare una distanza di 207km. Il via alla corsa è stimato da Mourenx alla ore 12.30, l’arrivo a Libourne invece è fissato tra la media oraria tra le 17.05 e le 17.35. I telespettatori potranno gustarsi lo spettacolo in diretta tv sintonizzandosi sulle reti RaiSport ed Eurosport. La diretta streaming, invece, è presente su RaiPlay, Eurosport Player, Dazn e Skygo. Potranno seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Sportface, restando aggiornati sull’andazzo e le classifiche.