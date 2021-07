Euro 2020, Chiellini perde le staffe con Speranza: “O ci concedete il permesso, oppure non veniamo”

Con la vittoria ottenuta contro l’Inghilterra ai Rigori nella Finale di Wembley, l’Italia è diventata Campione d’Europa per la seconda volta nella propria storia, facendo impazzire di gioia tutti gli italiani nel mondo. Nella giornata di Lunedì 12 Luglio 2021 gli ‘azzurri’ hanno portato la Coppa in patria e vi è stata una vera e propria festa a Palazzo Chigi per celebrare l’impresa dei ragazzi allenati da Roberto Mancini. Secondo quanto affermato da Dagospia e riportato anche da LiberoQuotidiano però questi festeggiamenti potevano saltare in quanto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva il timore che quest’ultimi potessero favorire nuovi assembramenti.

Euro 2020, Chiellini ha perso le staffe con Speranza: “O ci concedete il permesso, oppure non veniamo”

Ecco quanto viene riportato da Dagospia sulla discussione tra Giorgio Chiellini e Roberto Speranza sul noleggio di un pullman scoperto per festeggiare la vittoria di Euro 2020: “Il ministro ha rimbalzato la richiesta della nazionale di noleggiare un pullman scoperto per festeggiare la vittoria agli europei (…). Il braccio di ferro è stato così intenso che a un certo punto Chiellini ha perso le staffe“. Da qui il diktat: “O ci concedete il permesso, oppure non veniamo“.

Alla fine però la festa c’è stata e gli ‘azzurri’ sono stati così celebrati dal Premier Mario Draghi: “Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Sono sempre stato molto orgoglioso di essere italiano ma questa volta abbiamo festeggiato insieme le vostre vittorie: quello di cui ci avete resi orgogliosi e’ di essere uniti in queste celebrazioni anche in nome dell’Italia”.