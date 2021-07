Europei, Italia-Spagna, dove e quando la prima semifinale

I primi due match dei quarti di finale hanno decretato la prima semifinale degli Europei: Italia-Spagna.

Europei, Italia-Spagna: dove e quando la semifinale

Oggi, venerdì 2 luglio sono iniziati i quarti di finale degli Europei, che si giocano tutti nell’arco di due giorni. A livello cronologico, come è stato anche negli ottavi, l’Italia disputa il secondo incontro. A Monaco di Baviera, in Germania, la Nazionale di Mancini ha affrontato il temuto Belgio. La formazione italiana ha battuto per 2-1 la squadra che occupa la prima posizione del Ranking FIFA. In gol Bonucci e Insigne, mentre per il Belgio il gol è di Lukaku su rigore.

Ottenendo la semifinale con questa grande vittoria contro i Diavoli Rossi, l’Italia tornerà in campo martedì 6 luglio ore 21 per la semifinale. La partita si giocherà allo Stadio Wembley contro la Spagna. Gli iberici hanno battuto la Svizzera questo pomeriggio a San Pietroburgo, passando in semifinale soltanto dopo i calci di rigore. Lo Stadio di Wembley, situato a Londra, è uno degli undici impianti che ospitano le partite di questa edizione dei Campionati Europei, e che per le ultime partite della manifestazione amplierà la capienza fino a 60 mila spettatori.

Italia-Spagna è un grande classico delle competizioni tra nazionali. Le due formazioni si sono incontrate numerose volte. La formazione di Mancini incontrerà quella di Louis Enrique dopo aver raggiunto 32 risultati utili. Non sarà semplice, una semifinale al batticuore dove gli Azzurri non potranno contare sull’aiuto di Spinazzola che questa sera si è infortunato e ha detto addio all’Europeo.