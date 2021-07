Il Milan risponde sui social all’addio di Donnarumma

Nella serata di martedì 13 luglio è arrivato il messaggio di addio al Milan, da parte del portiere Gianluigi Donnarumma. Tramite un post su Instagram, il portiere protagonista di Euro 2020 con l’Italia, ha voluto salutare con parole d’affetto il club che l’ha fatto crescere e che gli ha permesso di esordire tra i grandi. Queste le parole del portiere che a breve firmerà con il Psg:

“Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia. In maglia rossonera ho tagliato anche traguardi personali importanti, come l’esordio a 16 anni in serie A. Ho vissuto anni straordinari che non dimenticherò mai …”



Ecco la risposta social del Milan

Il Milan ha deciso di salutare il calciatore commentando il post di addio pubblicato proprio da Donnarumma. Tramite il profilo Instagram ufficiale ha così risposto: “Caro Gigio, grazie per quello che ci hai dato in tutti questi anni rossoneri, ti auguriamo il meglio per la tua carriera. Con affetto”.