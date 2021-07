Infortunio Spinazzola, sospetta lesione del tendine d’achille

Grave infortunio per Leonardo Spinazzola, uomo-match degli Europei, che al 32′ del secondo tempo è stato costretto ad uno stop improvviso e soprattutto doloroso. L’esterno della Roma stava rincorrendo Hazard: si è improvvisamente fermato e ha subito compreso la gravità dell’infortunio, chiedendo così un cambio repentino e accasciandosi a terra in lacrime.

Spinazzola, lesione del tendine d’achille

Secondo quanto riportato da SkySport, per Leonardo Spinazzola la diagnosi più probabile è quella della rottura del tendine d’achille sinistro. Il terzino non si è trattenuto ed è scoppiato in lacrime: un misto tra dolore -più quello, data l’entità dell’infortunio- e tra dispiacere, per la fine definitiva del suo Europeo. Spinazzola è stato più volte nominato uomo-partita e non solo: è stato inoltre l‘uomo più veloce di tutto il torneo degli Europei. Il calciatore della Roma si è dimostrato instancabile, con una corsa velocissima e una straordinaria imprendibilità sulla fascia. Nonostante la grande sfortuna di stasera, Spinazzola rimane uno dei protagonisti assoluti degli azzurri.

Mancini, le dichiarazioni su Spinazzola

Roberto Mancini, ai microfoni Rai, ha subito mostrato la propria solidarietà nei confronti di Leonardo Spinazzola: “La prima cosa che vorrei dire è che ci dispiace molto per l’infortunio di Spinazzola. La sua situazione sembra grave, speriamo di no. Mi ha colpito vederlo in lacrime, la dinamica dell’incidente non è stata bellissima. Non lo meritava, stava giocando bene ed era uno dei migliori dell’Europeo. Gli mando un bacio.” Gli esami strumentali saranno effettuati a Coverciano, domani.

Intanto l’Italia continua il proprio cammino e sbarca in semifinale contro la Spagna.

In bocca al lupo, Italia! In bocca al lupo, Leo!