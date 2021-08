Inter-Bellerin, l’Arsenal si apre alle trattative del prestito con diritto di riscatto. Empoli su Pinamonti

Dopo una chiusura iniziale l’Arsenal ha aperto al prestito con diritto di riscatto per Hector Bellerin all’Inter, senza prima aver dato il via alla ricerca di un terzino che possa sostituirlo. L’Empoli invece sempre più propensa ad avere Pinamonti in prestito. La ricerca di una sostituzione di Hakimi per l’Inter di Simone Inzaghi continua, infatti, due sono i profili analizzati in questi giorni: Bellerin dell’Arsenal e Nahitan del Cagliari. Il 29 luglio l’agente dell’esterno Bellerin ha cercato di capire se l‘Arsenal ha intenzione di accettare un prestito con diritto di riscatto attraverso un incontro avvenuto con la dirigenza londinese. I Gunners si sono dimostrati propensi a tale soluzione ma prima devono trovare un sostituto. Nella testa dei nerazzurri, allo stesso tempo, c’è sempre Nandez del Cagliari che adattato ad esterno basso ha tutte le capacità per poter ricoprire quel ruolo.

Cessioni inter, nuova opzione per Pinamonti?

Nel corso di Sky Sport24 Fabrizio Romano ha riportato che c’è una nuova squadra interessata ad Andrea Pinamonti. A quando pare l’attaccante è finito nel mirino dell’Empoli che lo chiederà in prestito ai nerazzurri nei prossimi giorni. Al momento non c’è nessun accordo sullo stipendio ma l’Inter non sembra intenzionata a farsi carico dei 2/3 dell’ingaggio del giocatore che percepisce uno stipendio di 2 milioni di euro.